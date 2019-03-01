Українські синхроністки виграли два золота на етапі Світової серії

Українські синхроністки завоювали дві золоті нагороди у перший день змагань на етапі Світової серії FINA у Франції.

Анастасія Савчук і Марта Федіна святкували перемогу у технічному дуеті з сумою 90,7207, на 0,0733 випередивши суперниць з Японії. Українська команда у складі Савчук, Федіної, сестер Алексіівих, Олександри Ковлаленко, Олександри Кашуби, Яни Нарєжної, Єлізавети Яхно зійшла на першу сходинку п'єдесталу в технічній групі (90,7889).

Нагадаємо, що українка вперше здобула золото в США. Раніше українку Яхно визнали найкращою синхроністкою року.

Джерело - НОК України.