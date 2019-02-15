Українка вперше здобула золото в США. ВІДЕО

Американські спортсменки украінського походження вибороли право взяти участь у чемпіонаті США з синхронного фігурного катання.

Американська фігуристка Єва Борсук, яка виросла у Києві, разом зі своєю командою виборола золоту медаль на чемпіонаті Східноі частини США у юніорській категоріі, а іі сестра Устина у складі молодшоі команди виборола бронзову медаль. За даними Американськоі Асоціаціі Фігурного Катання (USFSA) Єва стала першою спортсменкою украінського походження, яка отримала золото Східного Узбережжя США у цьому виді спорту.

Змагання, у яких взяли участь 146 команд і близько двох з половиною тисяч фігуристів, відбулися у місті Вустер (Worcester), штат Массачусутс, 30 січня - 2 лютого. Єві 17 років, вона закінчує школу цього року і вступає до університету, хоче бути лікарем. Устині 12, вона вчиться у 7му класі середньоі школи. У Києві дівчата вчилися у Гімназіі імені Лесі Украіни. Сестри виступають у складі команди Імідж, яка представляє Клуб фігурного катання міста Йонкерз, штат Нью-Йорк, а мешкають у місті Нью-Йорк. Вони є представницями як Киівськоі, так і Харківськоі школи фігурного катання. Цікавий факт: і Єва, і Устина вибороли медалі у ковзанах, леза на яких встановлені у Києві заслуженим тренером Укра]ни Дмитром Шкідченко.

"Він Майстр", - каже Єва. "Кожного разу як міняю ковзани, то лечу до нього через океан, бо правильно встановлені леза – це половина перемоги".

"Ми не втрачаємо зв’язку з Украіною і дуже пишаємося, що представляємо украінську школу фігурного катання", - каже Устина. "Дуже хочеться аби наш вид спорту став більш популярним в Украіні", - додає Єва.

Нагадаємо, що українські фігуристи здобули медалі на Гран-прі Братислави.

Раніше повідомлялося, що у Києві відкриють нову льодову арену.

Джерело - Микола Васильков.

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