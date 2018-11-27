Білодід пророкує позитивний розвиток жіночого дзюдо в Україні

286 учасниць з 17 регіонів України боролися за медалі і призи на III Всеукраїнському турнірі з дзюдо серед дівчат, який відбувся в Дніпрі 24 листопада. На трьох татамі спортивної арени Олімпія + змагалися дівчата відразу трьох вікових категорій - від 10 до 15 років.

Підтримати молодих спортсменок приїхала найтитулованіша українська дзюдоїстка, Чемпіонка світу та Європи Дарина Білодід. В першу чергу, Дашу вразила кількість учасниць.

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"Дуже приємно бачити стільки дівчат на татамі. Коли я боролася в такому віці, то такої великої кількості дзюдоїсток не було. З кожним роком їх все більше і більше. Я впевнена, що за кілька років жіноче дзюдо виросте і у нас будуть дуже хороші результати на міжнародному рівні", — заявила Білодід.