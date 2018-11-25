Верняєв і Радівілов перемогли на етапі Кубку світу

На Кубку світу зі спортивної гімнастики в німецькому Котбусі українські спортсмени виграли дві золоті та одну бронзову медаль.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

Олег Верняєв та Ігор Радівілов здобули золото в дисциплінах на брусах і опорному стрибку.

Діана Варінская виграла бронзу в змаганнях на колоді.

🥇🥇🥉На Кубку світу зі спортивної гімнастики у німецькому Котбусі українська збірна здобула три нагороди. Олег Верняєв та Ігор Радівілов зійшли на першу сходинку п’єдесталу у вправах на брусах та в опорному стрибку відповідно. Діана Варінська стала третью на колоді.



Вітаємо!!! pic.twitter.com/QGtCh6smzE — НОК України (@OlympicUA) 25 листопада 2018 р.

Джерело - Чемпіон.