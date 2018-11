Неймовірний нокаут у ММА за секунду до закінчення бою. ВІДЕО

Мексиканський боєць Яір Родрігес здобув надзвичайну перемогу над Корейським Зомбі Чан Сон Джоном.

Головний поєдинок вечора UFC Fight Night 139 в Денвері завершився несподіваним нокаутом. Протягом усього поєдинку Родрігес і Джон обмінювалися ударами в стійці. Бій вже закінчувався, але за 10 секунд до сирени Джон пішов в атаку, і нарвався на удар ліктем від Родрігеса. Кореєць був нокаутований за секунду до кінця поєдинку.

1 second left...Yair Rodriguez KO's Chan Sung Jung out of nowhere.



No better way to go out on the 25th Anniversary! pic.twitter.com/1C2C6ev62c