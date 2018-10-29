Олімп Ярославського став чемпіоном України з регбі-15

Харківський регбійний клуб Олімп переграв у останньому турі чемпіонату України з регбі-15 львівський Сокіл з рахунком 83:0.

Таким чином офіційно харків'яни оформили чотирнадцяте чемпіонство за підсумками турніру.

Протягом усього чемпіонату клуб здобував лише розгромні перемоги, про що свідчить різниця очок — 887:24.

Окрім цього 2018 року Олімп став володарем Кубка України з Регбі-7 та здобув трофей з класичного регбі.

Варто зазначити, що власник клубу — екс-президент футбольного клубу Металіст Олександр Ярославський.

Нагадаємо, футбольний матч Чемпіоншипу перетворився у регбійний поєдинок.

А Україна влітку програла у фінальному поєдинку Чемпіонату Європи.

Джерело - Чемпіон.