Українка пірнула на неймовірну глибину та побила світовий рекорд

Українка Наталія Жаркова встановила два світові рекорди на чемпіонаті світу з фрідайвінгу.

Про це повідомляє Спортивний комітет України у facebook.

Під час чемпіонату світу з фрідайвингу в турецькому місті Каш Жаркова встановила світовий рекорд у категорії CNF, пірнувши без допоміжного спорядження на глибину 70 метрів. Це досягнення принесло українці золото ЧС.

Крім цього, Жаркова виборола золото та встановила ще один світовий рекорд у дисципліні CWT BF, пірнувши на глибину 89 метрів.

Раніше, українець завоював срібло на ЧС з фрідайвінгу.