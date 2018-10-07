Тайсон у захваті від бою Нурмагомедов - Мак-Грегор

Славетний боксер Майк Тайсон висловив захоплення поєдинком між Хабібом Нурмагомедовим та Конором Мак-Грегором.

Про це Тайсон написав у twitter.

"Подивився бій Мак-Грегор - Нурмагомедов. Це просто неймовірно. Ніколи не думав, що станеться щось подібне. Це божевільніше, ніж моя лють в рингу", - написав Тайсон.

Watching the @TheNotoriousMMA vs @TeamKhabib fight. Unimaginable never thought it would go down like this. Crazier than my fight riot. — Mike Tyson (@MikeTyson) 7 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, Нурмагомедов знищив Мак-Грегора у поєдинку за чемпіонський титул UFC у легкій вазі.

Після поєдинку Нурмагомедов влаштував бійку з членами команди Мак-Грегора.

Джерело - twitter Майка Тайсона.