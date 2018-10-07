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Нурмагомедов знищив Мак-Грегора у головному поєдинку року

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Нурмагомедов знищив Мак-Грегора у головному поєдинку року

Конор Мак-Грегор - Хабіб Нурмагомедов

UFC 229

Арена Т-Мобайл, Лас-Вегас, США

Хабіб Нурмагомедов дуже впевнено захистив титул чемпіона UFC у легкій вазі у бою проти Конора Мак-Грегора.

Цей поєдинок назвали боєм року, хоча окрім вивіски нічого незвичайного бійці не показали.

З першого раунду Хабіб кидався у ноги Мак-Грегору і знищував того в партері.

Конор міг відповісти лише поодинокими ударами в стійці, але вони результату не принесли.

Ближче до третього раунду обидва бійці дуже втомилися, але було видно, що Мак-Грегору не вистачало практики, адже він не бився в октагоні майже 2 роки.

Під час чергового партеру в четвертому раунді, Конор намагався вислизнути з рук Хабіба, однак дагестанець навпаки виконав задушливий прийом і здобув перемогу над ірландцем.

Після бою Нурмагомедов несподівано вистрибнув з октагона та почав бійку з командою Мак-Грегора, за таку поведінку його вивели у підтрибунне приміщення і навіть не вручили пояс, а Мак-Грегор у супроводі поліцейських покинув ринг.

Залишилося чекати прес-конференції, на якій Конор або оголосить про завершення кар'єри або запропонує реванш.

Джерело - Чемпіон.

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