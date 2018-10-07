Після бою кулаками...махають: Нурмагомедов влаштував бійку. ВІДЕО

Бій між росіянином Хабібом Нурмагомедовим та ірландцем Конором Мак-Грегором закінчився перемогою росіянина. Він захистив титул чемпіона. Та вже після цього сталася масова сутичка.
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Нурмагомедов переліз через октагон і напав на одного зі спаринг-партнерів Конора — Діллона Деніса. У цей момент у клітку зайшов секундант Хабіба і боєць UFC Зубайра Тухугов. Останній почав битися з Мак-Грегором.
Shit goes down at #UFC229 pic.twitter.com/WbHbDO6KiX— Uncensored Wrestling 🇮🇪 (@Uncensored_WWE) 7 жовтня 2018 р.
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Підсумок бійки: трьох людей з команди Нурмагомедова арештували. Самого чемпіона виводили із залу у супроводі поліції. Сам пояс так і не вручали.
Shit goes down at #UFC229 pic.twitter.com/WbHbDO6KiX— Uncensored Wrestling 🇮🇪 (@Uncensored_WWE) 7 жовтня 2018 р.
Нагадаємо, про підсумки двобою читайте в нашому матеріалі.
Джерело - Чемпіон.