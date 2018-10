Після бою кулаками...махають: Нурмагомедов влаштував бійку. ВІДЕО

Бій між росіянином Хабібом Нурмагомедовим та ірландцем Конором Мак-Грегором закінчився перемогою росіянина. Він захистив титул чемпіона. Та вже після цього сталася масова сутичка.

Читайте також: прес-конференція Нурмагомедова та Мак-Грегора в прямому ефірі.

Нурмагомедов переліз через октагон і напав на одного зі спаринг-партнерів Конора — Діллона Деніса. У цей момент у клітку зайшов секундант Хабіба і боєць UFC Зубайра Тухугов. Останній почав битися з Мак-Грегором.

Shit goes down at #UFC229 pic.twitter.com/WbHbDO6KiX