Українські снайперки здобули срібло Чемпіонату світу

Жіноча команда піднялася на п'єдестал у стрільбі по рухомій мішені.

Українки Вікторія Рибовалова, Галина Авраменко і Валентина Гончарова завоювали срібло на чемпіонаті світу в Південній Кореї.

У стрільбі по рухомій мішені з пневматичної гвинтівки зі змішаними швидкостями з дистанції 10 м українки стали другими після китаянок.

В особистому заліку Рибовалова стала четвертою, Авраменко - шостою, а Гончарова - 14-ю.

Відзначимо, що для Гончарової ця медаль стала першою в кар'єрі на чемпіонатах світу. Натомість Авраменко піднялася на п'єдестал вже вдесяте, а Рибовалова - всьоме.

Медаль дівчат стала дев'ятою для збірної України на чемпіонаті світу в Чханвоне: 2 золота, 4 срібла і 3 бронзи.

Нагадаємо, Олена Костевич завоювала золото чемпіонату світу.

А Галина Авраменко здобула бронзу у стрільбі по рухомій мішені.

Джерело - Чемпіон.