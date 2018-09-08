20 українських борців виступить на престижному турнірі в Білорусі

14 вересня в Мінську стартує рейтинговий турнір з вільної боротьби

Українська збірна зараз успішно проходить спільний збір з білоруською командою в Мінську. Після закінчення на наших атлетів чекає престижний міжнародний турнір.

До вашої уваги склад української команди

57 кг Маркович Тарас, Аракелян Армен

61 кг Білічук Іван

65 кг Шуптар Василь, Оганесян Ігор, Свирид Андрій

70 кг Квятковський Андрій, Борута Олексій

74 кг Кусяк Іван, Михайлов Василь

79 кг Дудаєв Рустам, Щербак Олексій, Закарієв Алі

86 кг Джафарян Мраз

92 кг Сагалюк Любомир

97 кг Андрійцев Валерій, Мчедлідзе Муразі

125 кг Хоцянівський Олександр, Картавий Данило, Колодовський Олександр

Нагадаємо, Олена Костевич перестріляла росіянку і стала чемпіонкою світу.

З цим досягненням її привітав Петро Порошенко.

Джерело - Асоціація спортивної боротьби України.