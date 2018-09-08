Президент привітав Костевич із золотом Чемпіонату світу. ВІДЕО

Президент України Петро Порошенко привітав чемпіонку світу зі спортивної стрільби Олену Костевич із тріумфом на Чемпіонаті світу.

Відповідне повідомлення він опублікував у своєму Twitter.

"Вітаю з яскравою перемогою нашу Олену Костевич. Золото на Чемпіонаті світу з кульової стрільби (25м) – неймовірний подарунок від Олени для всіх українців! Наші – найкращі", — написав Президент.

Вітаю з яскравою перемогою нашу Олену Костевич. Золото на Чемпіонаті світу з кульової стрільби (25м) – неймовірний подарунок від Олени для всіх українців!



Наші – найкращі! #GloryToUkraine pic.twitter.com/8mwSgSxBlh — Петро Порошенко (@poroshenko) 8 вересня 2018 р.

Нагадаємо, Костевич вперше в кар'єрі стала чемпіонкою світу у стрільбі з 25 метрів

Окрім цього сьогодні стартує Кубок IAAF з легкої атлетики, онлайн-трансляцію якого ви можете переглянути на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.