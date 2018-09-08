Костевич тріумфувала на Чемпіонаті світу в Кореї, перестрілявши росіянку

Українка Олена Костевич здобула золоту медаль чемпіонату світу зі спортивної стрільби, що триває у Кореї.

Наша співвітчизниця набрала 37 балів і стала кращою в стрільбі з пістолета на дистанції 25 метрів.

Друге місце зайняла росіянка Віталіна Бацарашкіна, у якої теж 37 очок, але більше промахів на третій перестрілці. На першій і другій перестрілках українка і росіянка показали однаковий результат.

Замкнула трійку з 31 балом Дорін Веннекамп з Німеччини.

Це перша медаль для 33-річної українки в цій дисципліні.

На цьому турнірі Костевич раніше разом з Олегом Омельчуком виграла бронзу в команді-міксті в стрільбі з пістолета на дистанції 10 м.

Джерело - Чемпіон.