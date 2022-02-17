Фристайліст Ілля Буров з ОКР мав бути вище за українця Олександра Абраменка на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив керівник Федерації фристайлу Росії (ФФР) Олексій Курашов.

"Ми радіємо олімпійській медалі, добре, що, як і на Олімпіаді 2018 року в Південній Кореї, Росія та Україна на одному п'єдесталі.

Але зі спортивної точки зору ми вважаємо, що в Іллі Бурова виступ був кращим і він повинен стояти на один щабель вище. Так, це не перше місце в нього було, але впевнене друге місце.

Ілля збирався у фіналі стрибати дуже складний стрибок, але потім було ухвалено рішення, що це фінал Олімпіади, і потрібно до цього підходити прагматичніше", - сказав Курашов.