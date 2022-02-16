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Абраменко став срібним призером Олімпіади-2022

Сьогодні 14:16 631 1
Фристайліст здобув першу медаль для українців
Абраменко став срібним призером Олімпіади-2022
#Олександр Абраменко, #Олімпіада-2022, #Дмитро Котовський, #Олександр Окіпнюк

Джерело - Чемпіон.

Українець Олександр Абраменко завоював срібну медаль на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні у лижній акробатиці. 

Золоту медаль здобув китаєць Ци Гуанпу. Бронзовим призером став Ілля Буров (ОКР).

У цій дисципліні виступали ще два українці: Олександр Окіпнюк та Дмитро Котовський. Котовський не зміг вийти до фіналу і посів підсумкове 15-е місце. Окіпнюк пробився до фіналу, в якому посів 9-е місце.

Для Абраменка це друга олімпійська медаль. Олександр на Олімпіаді-2018 завоював золоту медаль.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Фристайл. Лижня акробатика. Чоловіки
16 лютого

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