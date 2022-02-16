Джерело - Чемпіон.
Українець Олександр Абраменко завоював срібну медаль на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні у лижній акробатиці.
Золоту медаль здобув китаєць Ци Гуанпу. Бронзовим призером став Ілля Буров (ОКР).
У цій дисципліні виступали ще два українці: Олександр Окіпнюк та Дмитро Котовський. Котовський не зміг вийти до фіналу і посів підсумкове 15-е місце. Окіпнюк пробився до фіналу, в якому посів 9-е місце.
Для Абраменка це друга олімпійська медаль. Олександр на Олімпіаді-2018 завоював золоту медаль.
XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Фристайл. Лижня акробатика. Чоловіки
16 лютого