Фристайліст здобув першу медаль для українців

Джерело - Чемпіон.

Українець Олександр Абраменко завоював срібну медаль на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні у лижній акробатиці.

Золоту медаль здобув китаєць Ци Гуанпу. Бронзовим призером став Ілля Буров (ОКР).

У цій дисципліні виступали ще два українці: Олександр Окіпнюк та Дмитро Котовський. Котовський не зміг вийти до фіналу і посів підсумкове 15-е місце. Окіпнюк пробився до фіналу, в якому посів 9-е місце.

Для Абраменка це друга олімпійська медаль. Олександр на Олімпіаді-2018 завоював золоту медаль.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Фристайл. Лижня акробатика. Чоловіки

16 лютого