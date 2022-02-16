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Абраменко став другим українцем, який здобув медалі на двох зимових Олімпіадах

Сьогодні 14:48 1524 0
Українець до золотої медалі додав срібну
Абраменко став другим українцем, який здобув медалі на двох зимових Олімпіадах
#Олександр Абраменко, #Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Український фристайліст Олександр Абраменко свою другу медаль на Олімпійських іграх.

Він завоював срібну медаль на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Українець завоював для нашої команди першу медаль на Іграх у Пекіні. Також Абраменко став першим українським спортсменом, який здобув нагороди на двох зимових Олімпійських іграх. На Олімпіаді-2018 він був олімпійським чемпіоном.

Нагадаємо, що біатлоністка Віта Семеренко виграла дві медалі на одній Олімпіаді - золоту та бронзу медаль на Олімпійських Іграх у 2014 році.

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