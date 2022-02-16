Абраменко став другим українцем, який здобув медалі на двох зимових Олімпіадах

Джерело - Чемпіон.
Український фристайліст Олександр Абраменко свою другу медаль на Олімпійських іграх.
Він завоював срібну медаль на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.
Українець завоював для нашої команди першу медаль на Іграх у Пекіні. Також Абраменко став першим українським спортсменом, який здобув нагороди на двох зимових Олімпійських іграх. На Олімпіаді-2018 він був олімпійським чемпіоном.
Нагадаємо, що біатлоністка Віта Семеренко виграла дві медалі на одній Олімпіаді - золоту та бронзу медаль на Олімпійських Іграх у 2014 році.