Абраменко став другим українцем, який здобув медалі на двох зимових Олімпіадах

Українець до золотої медалі додав срібну

Джерело - Чемпіон.

Український фристайліст Олександр Абраменко свою другу медаль на Олімпійських іграх.

Він завоював срібну медаль на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Українець завоював для нашої команди першу медаль на Іграх у Пекіні. Також Абраменко став першим українським спортсменом, який здобув нагороди на двох зимових Олімпійських іграх. На Олімпіаді-2018 він був олімпійським чемпіоном.

Нагадаємо, що біатлоністка Віта Семеренко виграла дві медалі на одній Олімпіаді - золоту та бронзу медаль на Олімпійських Іграх у 2014 році.