Джерело - Чемпіон.
На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 15 лютого відбулися матчі 9-го туру чоловічого турніру з керлінгу.
Збірна Норвегії впевнено переграла ОКР, Швеція була сильнішою за Данію, Китай програв Канаді, США переграли Швейцарію. Відзначимо, що збірна Швеції виграла вже сьомий матч та достроково вийшла до півфіналу змагань.
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Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.
ОКР - Норвегія 5:12
Канада - Китай 10:8
Швейцарія - США 4:7
Швеція - Данія 8:3
Турнірна таблиця: