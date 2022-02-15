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Збірна Норвегії розгромила ОКР. Результати 9 туру олімпійського турніру з керлінгу

Сьогодні 06:03 225 0
У 9-му турі відбулися чотири матчі
Збірна Норвегії розгромила ОКР. Результати 9 туру олімпійського турніру з керлінгу
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 15 лютого відбулися матчі 9-го туру чоловічого турніру з керлінгу.

Збірна Норвегії впевнено переграла ОКР, Швеція була сильнішою за Данію, Китай програв Канаді, США переграли Швейцарію. Відзначимо, що збірна Швеції виграла вже сьомий матч та достроково вийшла до півфіналу змагань.

Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати

Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Керлінг, чоловіки
9 тур, 15 лютого

ОКР - Норвегія 5:12

Канада - Китай 10:8

Швейцарія - США 4:7

Швеція - Данія 8:3

Турнірна таблиця:

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