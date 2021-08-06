Українська каратистка Аніта Серьогіна не вийшла у півфінал Олімпійських ігор через несправедливі рішення суддів.

Про це розповів тренер збірної України з карате Антон Нікулін.

"В першій сутичці все склалося добре. В другій були моменти, щоб перемогти, а не доводити до нічиєї. Але сталося, як сталося.

До перших сутичок запитань взагалі немає, але у нас є питання до поєдинку з єгиптянкою. Їй дали бал за те, що вона вдарила повз голову. На жаль, ми не можемо це опротестовувати. У нас є тільки Video Review, завдяки якому ми можемо доводити наші бали.

Останній поєдинок взагалі був курйозний, тому що Аніта дійсно заслуговувала, щоб там перемогти. Для мене незрозумілі рішення суддів. Я навчаю спортсменів боротися проти опонентів, а як боротися проти такої суддівської несправедливості – просто не знаю.

Аніта – це та дівчина, яка проходила дуже тернистий шлях до Олімпіади і вона як ніхто заслуговувала на те, щоб зачепитися за медаль", – сказав Нікулін.