Сірьогіна не змогла вийти до півфіналу Олімпіади

У групі В українка зазнала двох поразок

Джерело - Чемпіон.

На Олімпійських іграх 2020 у Токіо українська каратистка Аніта Серьогіна не змогла вийти до півфіналу змагань.

У групі В вагової категорії до 61 кг українка зазнала двох поразок. Прикрою для неї була поразка від єгиптянки Гіани Фарук (саме вона виграла групу В), пропустивши удар від суперниці за три секунд до завершення поєдинку. Також Аніта Серьогіна програла сербці Йовані Прекович.

У підсумку українка посіла третє місце у групі.

Раніше, Лівач програла китаянці у чвертьфіналі Олімпіади.