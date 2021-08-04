Українка Ірина Коляденко оцінила бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо.

Про це розповіла сам борчиня.

"Чесно кажучи, було важко, перш за все емоційно. Спершу був ліцензійний турнір в Україні, потім ще потрібно було виграти ліцензію на вагу і готуватися до Ігор. І потрібно було постійно тримати форму, тому що ліцензія не на прізвище, а на вагу.

Було важко, але я рада, що пройшла цей шлях. Підсумок - медаль.

Я вже боролася з Григор'євою раніше, перемагала. Напевно, моя молодість перемогла досвід. Тепер потрібно відпочити, відновитися", - сказала Коляденко.