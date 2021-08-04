 Токіо-2020. Легка атлетика. Повний розклад фіналів | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Токіо-2020. Легка атлетика. Повний розклад фіналів

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Токіо-2020. Легка атлетика. Повний розклад фіналів
#Олімпійські ігри-2020

Джерело - Чемпіон.

30 липня розпочнуться змагання з легкої атлетики на Олімпійських іграх в Токіо, які триватимуть до 8 серпня. 

Лише в особистих видах буде розіграно 43 комплекти медалей.

Від України буде делегована аж 47 спортсменів. Це найбільша кількість представників нашої збірної серед усіх видів спорту на цій Олімпіаді.

Розклад фіналів змагань з легкої атлетики на Олімпійських іграх-2020 у Токіо:

30 липня, п'ятниця

Чоловіки. 10 000 метрів. Початок о 14:30

31 липня, субота

Чоловіки. Метання диску. Початок о 14:15

Змішана естафета 4 по 400 метрів. Початок о 15:35

Жінки. 100 метрів. Початок о 15:50

1 серпня, неділя

Жінки. Штовхання ядра. Початок о 4:35

Чоловіки. Стрибки у висоту. Початок о 13:10

Жінки. Потрійний стрибок. Початок о 14:20

Чоловіки. 100 метрів. Початок о 15:50

2 серпня, понеділок

Чоловіки. Стрибки в довжину. Початок о 4:20

Жінки. 100 метрів з бар'єрами. Початок о 5:50

Жінки. Метання диску. Початок о 14:00

Чоловіки. 3000 метрів з перешкодами. Початок о 15:15

Жінки. 5000 метрів. Початок о 15:40

3 серпня, вівторок

Жінки. Стрибки в довжину. початок 4:50

Чоловіки. 400 метрів з бар'єрами. Початок о 6:20

Чоловіки. Стрибки з жердиною. Початок о 13:20

Жінки. Метання молота. Початок о 14:35

Жінки. 800 метрів. Початок о 15:25

Жінки. 200 метрів. Початок о 15:50

4 серпня, середа

Жінки. 400 метрів з бар'єрами. Початок о 5:30

Жінки. 3000 метрів з перешкодами. Початок о 14:00

Чоловіки. Метання молота. Початок о 14:15

Чоловіки. 800 метрів. Початок о 15:05

Чоловіки. 200 метрів. Початок о 15:55

5 серпня, четвер

Чоловіки. Потрійний стрибок. Початок о 5:00

Чоловіки. Штовхання ядра. Початок о 5:05

Чоловіки. 110 метрів з бар'єрами. Початок о 5:55

Чоловіки. Спортивна ходьба на 20 км. Початок о 10:30

Жінки. Стрибки з жердиною. Початок о 13:20

Чоловіки. 400 метрів. Початок о 15:00

Жінки. Семиборство. 800 метрів. Початок о 15:30

Чоловіки. Десятиборство. 1500 метрів. Початок о 15:40

Чоловіки. Спортивна ходьба на 50 км. Початок о 23:30

6 серпня, п`ятниця

Жінки. Спортивна ходьба на 20 км. Початок о 10:30

Жінки. Метання списа. Початок о 14:50

Чоловіки. 5000 метрів. Початок о 15:00

Жінки. 400 метрів. Початок о 15:35

Жінки. 1500 метрів. Початок о 15:50

Жінки. Естафета 4 по 100 метрів. Початок о 16:30

Чоловіки. Естафета 4 по 100 метрів. Початок о 16:50

7 серпня, субота

Жінки. Марафон. Початок о 1:00

Жінки. Стрибки у висоту. Початок о 13:35

Жінки. 10 000 метрів. Початок о 13:45

Чоловіки. Метання списа. Початок о 14:00

Чоловіки. 1500 метрів. Початок о 14:40

Жінки. Естафета 4 по 400 метрів. Початок о 15:30

Чоловіки. Естафета 4 по 400 метрів. Початок о 15:50

8 серпня, субота

Чоловіки. Марафон. Початок о 1:00

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