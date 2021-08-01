Олімпійська чемпіонка з Канади: Пишаюся, що мої предки - українці

32-річна Крістен Кіт має українське коріння

Олімпійська чемпіонка в академічному веслуванні вісімок на 2 км з Канади Крістен Кіт має українське коріння.

Про це розповіла сама 32-річна спортсменка.

"Мій дід народився в Україні, а батьки моєї бабусі були українцями. Я пишаюся своєю спадщиною і хотіла б, щоб вони бачили, як я беру участь в гонках. Дід так багато працював, щоб побудувати життя для нашої сім'ї в Канаді. Спорт - це та привілей, яку він мені надав", - заявила олімпійська чемпіонка.

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"Я виросла в українській громаді, ходила в Українську католицьку церкву Св. Кирила і Мефодія, а також займалися українськими танцями", - сказала Кіт.

Раніше Нтускос та Твігг встановили олімпійські рекорди в академічному веслуванні.