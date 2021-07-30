Презерватив допоміг австралійській каноїстці Джесіці Фокс виграти бронзову медаль на Олімпійських іграх в Токіо.

Ус стала сьомою у веслувальному слаломі на Олімпіаді

Каное спортсменки пошкодилося - на пошкоджений ніс нанесли спеціальну суміш, а зверху одягли презерватив.

"Напевне ви ніколи не думали, що презервативи можна використовувати для ремонту", - написала Фокс в Instagram.

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