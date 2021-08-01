Токіо-2020. Розклад і результати Олімпіади на 1 серпня

Джерело - Чемпіон.
1 серпня відбудеться 9-й день Олімпійських ігор-2020, у якому розіграється відразу 25 комплектів медалей.
Актуально: Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор
Розклад 9-го дня Олімпіади-2020 1 серпня (25 комплектів медалей)
1:30. Гольф. Особиста першість. Чоловіки. 4 раунд
1:45. Кінний спорт. Триборство, крос. Командні та індивідуальні змагання
2:30 - 5:30. Кульова стрільба. Чоловіки, пістолет, 25 м. Кваліфікація
3:00 - 15:45. Волейбол. Чоловіки. Груповий етап
3:00 - 16:50. Пляжний волейбол. Чоловіки. Жінки. Груповий етап
3:00 - 15:30. Гандбол. Чоловіки. Груповий етап
3:10 - 15:50. Легка Атлетика. Жінки - метання молота. Жінки - 3000м з перешкодами. Жінки - стрибок у довжину. Чоловіки - 400м. Жінки - 100м з бар'єрами. Чоловіки - 800м. Чоловіки - 400м з бар'єрами
3:30 - 16:45. Хокей на траві. Чоловіки. Чвертьфінал
4:00 - 15:00. Баскетбол. Чоловіки. Жінки. Груповий етап
4:00 - 16:30. Настільний теніс. Чоловіки командні змагання. Жінки командні змагання. 1/8 фіналу
4:10 - 6:45. Велоспорт, ВМХ.
Фрістайл
Чоловіки
Жінки
4:30 - 6:25. Плавання.
Чоловіки - 50 м в/с
1500 м в/с
4х100 комплекс
Жінки - 50 м в/с
4х100 комплекс
4:35. Легка атлетика.
Жінки - ядро
5:00 - 14:10. Бокс. Чоловіки до 57, 69, 81, понад 91 кг. Жінки до 51 кг. Відбірковий етап. Поєдинки за третє місце
5:00 - 12:15 Боротьба. Жінки - вільна, 76 кг. Чоловіки - греко-римська, 60 кг, 130 кг
6:00 - 14:00. Теніс. Чоловіки, одиночний фінал. Жінки, парний фінал. Змішаний парний фінал
6:00. 13:00. Бейсбол. Плей-оф
6:00 - 12.00. Вітрильний спорт. Медальні гонки в Laser - чоловіки і жінки
8:00 - 13:50 Водне поло. Жінки. Груповий етап
9:00 - 10:30. Стрибки у воду. Жінки, 3 м, індивідуальні стрибки
11:00 - 14:00. Спортивна гімнастика. Чоловіки - вільні вправи, кінь. Жінки - опорний стрибок, бруси
12:30 - 15:20. Фехтування. Чоловіча рапіра, команда
13.00. Легка атлетика. Чоловіки - 100 м, висота. Жінки - потрійний стрибок
13:50 - 16:00. Важка атлетика. Жінки - 76 кг
14:30 - 17:00. Бадмінтон. Одиночний розряд, жінки