Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 1 серпня

Джерело - Чемпіон.
1 серпня, на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх на старт вийдуть 11 представників України.
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Стрілецький спорт
02:30 - особисті змагання, швидкісний пістолет, 25 м, чоловіки, кваліфікація: Павло Коростильов
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Легка атлетика
03:10 - особисті змагання, метання молота, кваліфікація: Ірина Новожилова
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Легка атлетика
03:40 - особисті змагання, 3000 м з перешкодами, кваліфікація: Наталія Стребкова
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Легка атлетика
03:50 - особисті змагання, стрибки у довжину, кваліфікація: Марина Бех-Романчук
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Легка атлетика
04:40 - особисті змагання, метання молота, кваліфікація: Ірина Климець
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Плавання
04:44 - особисті змагання, 1500 м вільним стилем, чоловіки, фінал: Сергій Фролов, Михайло Романчук
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Греко-римська боротьба
не раніше 05:30 - особисті змагання, до 60 кг, чоловіки, 1/8: Ленур Теміров
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Вільна боротьба
не раніше 06:00 - особисті змагання, до 76 кг, жінки, 1/8: Алла Белінська
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Бокс
не раніше 06:18 - особисті змагання, до 75 кг, чоловіки, 1/4: Олександр Хижняк
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Важка атлетика
13:50 - особисті змагання, до 76 кг, жінки, кваліфікація: Ірина Деха