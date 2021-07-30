 Токіо-2020. Усі переможці сьомого змагального дня - 30 липня | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Токіо-2020. Усі переможці сьомого змагального дня - 30 липня

Сьогодні 19:35 357 0
Токіо-2020. Усі переможці сьомого змагального дня - 30 липня
#Олімпійські ігри-2020

Джерело - Чемпіон.

У Токіо завершився сьомий змагальний день Олімпійських ігор-2020, у якому було розіграно 21 комплект медалей.

У академічному веслуванні було розіграно відразу 4 комплекти нагород. Грек здобув золоту нагороду в одиночній гонці Стефанос Дускос. Срібло завоював К'єтіль Борх з Норвегії, трійку замкнув хорват Дамір Мартін. У чоловічій вісімці найкращими стали представники Нової Зеландії. Вони виявилися попереду Німеччини та Великобританії, які здобули срібло та бронзу відповідно. Також новозеландські уболівальники раділи перемозі своєї співвітчизниці Емми Твіггі у одиночному турнірі. Другою стала Анна Пракатень, яка виступає за ОКР, трійку замкнула австірйка Магдалена Лобніг. Представниці Канади виграли жіночу вісімку. Срібло завоювали новозеландці, бронзу додали до скарбнички китайці.

У змаганнях з кульової стрільби зі спортивного пістолета на 25 метрів першою стала спортсменка без прапора Віталіна Бацарашкіна. У фіналі вона перемогла Ким Мін Джон з Південної Кореї, бронзу завоювала Сяо Цзяжуйсюань.

Перші нагороді розігралися і в змаганнях з велоспорту у дисципліні BMX. У чоловічому турнірі перемогу здобув Нікк Кімманн з Нідерландів, Ке Вайт з Великобританії став другим, трійку замкнув колумбієцб Карлос Альберто Рамірес Йепес. Серед жінок найкращою виявилася британка Бетані Шрівер. Вона випередила Маріану Пахон та Мерелу Смюлдерс з Колумбії та Нідерландів відповідно.

4 комплекти медалей розігрувалося і в плаванні. У чоловічому турнірі на 200 метрів на спині першим став представник ОКР Євген Рилов. Другим приплив Раян Мерфі з США, трійку замкнув британець Люк Грінбанк. У комплексі на 200 метірв золотоу завоював китаєць Шунь Ван. Срібло до скарбнички Великобританії додав Данкан Скотт, бронзу виборов швейцарець Жеремі Делланш. У жіночих змаганнях брасом на 200 метрів перемогу здобула спортсменка з ПАР Татьяна Шонмакер. Другою фінішувала Ліллі Кінґ з США, її співвітчизниця Енні Лезор посіла третє місце. Емма Маккеон з Австралії стала найкращою в змаганнях вільним стилем на 100 метрів. Сіобхан Хогі з Гонконгу завоювала срібло, трійку замкнула австралійка Кейт Кемпбелл.

У тенісному парному фіналі серед чоловіків хорвати Нікола Метич та Мате Павич обіграли співвітчизників Маріна Чилича та Івана Додіга. Бронзу здобули новозеландці Майкл Вінус та Маркус Даніелл.

Завершилися жіночу індивідуальні змагання зі стрибків на батуті. Перші два місця посіли представниці Китаю Чжу Сюеїн та Лю Лін Лін відповідно. Бронзу завоювала Бріоні Пейжд з Великобританії.

Їржі Прскавец з Чехії здобув перемогу у веслувальному слаломі на байдарці. Якуб Ґрігар зі Словаччини завоював срібло, трійку замкнув німець Ганнес Айгнер.

У жіночому індивідуальному турнірі зі стрільби з лука першою стала Ан Сан з Південної Кореї. У фіналі вона виявилася сильнішою за представницю ОКР Єлену Осипову. Лючілла Боарі з Італії виборола бронзу.

Перші два місця на п'єдесталі завоювали китайські бадмінтоністи у змаганнях змішаних пар. Бронзу здобули японські спортсмени.

Два комплекти нагород розігрувалися у дзюдо. У жіночих змаганнях понад 78 кг золото здобула японка Акіра Соне, у фіналі вона перемогла Ідаліс Ортіс з Куби. Бронзові нагороди вибороли  Ірина Кіндзерська та Роман Діко з Азербайджану та Франції відповідно. Лукаш Крпалек з Чехії  став найкращим серед чоловіків у ваговій категорії понад 100 кг. У фіналі Крпалек поборов грузина Гурама Тушішвілі. Треті місця здобули Тамерлан Башаєв, який представляє ОКР та Тедді Рінер з Франції.

У командних змаганнях з чоловічої шпаги перемогу здобули господарі Олімпійських ігор - збірна Японії, перемігши у фіналі команду без прапору. Бронзу завоювали представники Південної Кореї.

Тріумфальним для збірної Китаю стали і одиночні змаганнях з настільного тенісу серед чоловіків. Ма Лун та Фань Чженьдуна здобули золото та срібло відповідно. Трійку замкнув Дмитро Овчаров з Німеччини.

Першу нагороду на цій Олімпіаді здобула збірна Ефіопії. Селемон Барега переміг забіг на 10 000 метрів. Срібло та бронзу завоювали Джошуа Чептегеї та Джейкоб Кіплімо з Уганди.

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