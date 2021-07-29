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Фесенко: У Романчука десь була помилка в тактиці

Сьогодні 20:45 518 0
Сергій Фесенко прокоментував бронзу Михайла Романчука
Фесенко: У Романчука десь була помилка в тактиці

Джерело - Чемпіон.

Олімпійський чемпіон 1980 року в плаванні Сергій Фесенко оцінив бронзу Михайла Романчука в Токіо-2020.

Про це розповів сам плавець.

"Чекали кращого результату. Аналізуємо, виправляємо. У Михайла є друга спроба - 1500 метрів вільним стилем. Все буде добре.

Десь була помилка в тактиці. Це Олімпійські ігри, плавання вийшло на такий рівень, що враховувати треба все. Не тільки фізіологічні, функціональні, технічні дані, а й тактичні. У цьому, напевно, десь була промашка. Потрібно вивчати тактику всіх учасників запливу.

Три тижні тому в США пройшли відбіркові змагання, вже було ясно, хто стане суперником наших хлопців і інших учасників Олімпіади. Ніхто з американців не ховає свої тренувальні програми. Тренер Фінке - олімпійський чемпіон 1988 року Антоні Нести.

Якщо переглянути ці програми, то видно, як Фінке готувався на ці останні 100 метрів цій дистанції. Останній відрізок він завжди плив краще 55 секунд. Так вийшло і в фіналі, останню сотню він проплив за 54,87. Суня Ян так не фінішував на своїй дистанції 1500 метрів. Це треба було передбачати", - сказав Фесенко.

Нагадаємо, Романчук здобув бронзу на дистанції 800 м вільним стилем.

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