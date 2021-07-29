Романчук прокоментував здобуття медалі на Олімпійських іграх

Український плавець Михайло Романчук до завоювання бронзи Олімпіади в Токіо на дистанції 800 м вільним стилем йшов 18 років.

Про це заявив сам спортсмен.

"До цієї нагороди я йшов 18 років. З 6 років, коли почав займатися плаванням та прийшов до свого тренера Петра Нагорного, разом з яким і вдалося досягти всіх результатів. Звичайно, без нього б нічого цього не було.

Це був надзвичайно складний і незвичний фінал. Я дуже сподівався покращити свій олімпійський рекорд, який встановив у півфіналі. Але радує, що його так і не перевершили. Буду готуватися до старту на 1500 метрів", - сказав Романчук.