Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Еліна Світоліна на Олімпіаді в Токіо у півфінальному матчі українка поступилася Маркеті Вондроушовій з Чехії.
Матч тривав 1 годину 5 хвилини. Світоліна виконала 1 ейс та припустилася трьох подвійних помилок.
У фіналі Вондроушова зіграє зі швейцаркою Беліндою Бенчич, яка раніше у півфіналі переграла Єлену Рибакіну (Казахстан). Еліна Світоліна ж у матчі за бронзову медаль зустрінеться з Єлєною Рибакіною.
Олімпійські ігри-2020
Жінки
29 липня, півфінал
Маркета Вондроушова (Чехія) - Еліна Світоліна (Україна) 6:3, 6:1