 Світоліна програла у півфіналі Олімпійських ігор | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
Світоліна програла у півфіналі Олімпійських ігор
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Світоліна програла у півфіналі Олімпійських ігор

Сьогодні 14:48 289 1
Українка побореться за бронзу
Світоліна програла у півфіналі Олімпійських ігор
#Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна на Олімпіаді в Токіо у півфінальному матчі українка поступилася Маркеті Вондроушовій з Чехії.

Матч тривав 1 годину 5 хвилини. Світоліна виконала 1 ейс та припустилася трьох подвійних помилок.

У фіналі Вондроушова зіграє зі швейцаркою Беліндою Бенчич, яка раніше у півфіналі переграла Єлену Рибакіну (Казахстан). Еліна Світоліна ж у матчі за бронзову медаль зустрінеться з Єлєною Рибакіною.

Олімпійські ігри-2020
Жінки
29 липня, півфінал

Маркета Вондроушова (Чехія) - Еліна Світоліна (Україна)  6:3, 6:1

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