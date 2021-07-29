Українка побореться за бронзу

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна на Олімпіаді в Токіо у півфінальному матчі українка поступилася Маркеті Вондроушовій з Чехії.

Матч тривав 1 годину 5 хвилини. Світоліна виконала 1 ейс та припустилася трьох подвійних помилок.

У фіналі Вондроушова зіграє зі швейцаркою Беліндою Бенчич, яка раніше у півфіналі переграла Єлену Рибакіну (Казахстан). Еліна Світоліна ж у матчі за бронзову медаль зустрінеться з Єлєною Рибакіною.

Олімпійські ігри-2020

Жінки

29 липня, півфінал

Маркета Вондроушова (Чехія) - Еліна Світоліна (Україна) 6:3, 6:1