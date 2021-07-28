 Світоліна: Впевнено відіграла матч проти Джорджі | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Світоліна: Впевнено відіграла матч проти Джорджі

Сьогодні 18:14 661 2
Еліна Світоліна прокоментувала вихід у півфінал Олімпіади-2020
Світоліна: Впевнено відіграла матч проти Джорджі
#Світоліна

Джерело - noc-ukr.org.

Перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено відіграла чвертьфінальний матч Олімпіади проти італійки Каміли Джорджі.

Про це розповіла сама українська тенісистка.

"Дивовижні емоції. Рада, що змогла впоратися сьогодні, адже вчора була дуже складна гра і довелося витратити багато енергії впродовж останніх трьох матчів. Вдячна нашій команді, яка наполегливо працювала, аби допомогти мені відновитися і підійти до зустрічі в гарній формі.

Я знала, що Джорджія – складна суперниця і може досить гостро грати, тож потрібно бути фізично підготовленою. Щаслива, що змогла відновити сили. Попри деякі свої помилки, я все ж доволі впевнено грала сьогодні. Це принесло результат", - відзначила Світоліна.

Раніше Світоліна у чвертьфінальному матчі обіграла Камілу Джорджі.

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