Перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено відіграла чвертьфінальний матч Олімпіади проти італійки Каміли Джорджі.

Про це розповіла сама українська тенісистка.

"Дивовижні емоції. Рада, що змогла впоратися сьогодні, адже вчора була дуже складна гра і довелося витратити багато енергії впродовж останніх трьох матчів. Вдячна нашій команді, яка наполегливо працювала, аби допомогти мені відновитися і підійти до зустрічі в гарній формі.

Я знала, що Джорджія – складна суперниця і може досить гостро грати, тож потрібно бути фізично підготовленою. Щаслива, що змогла відновити сили. Попри деякі свої помилки, я все ж доволі впевнено грала сьогодні. Це принесло результат", - відзначила Світоліна.