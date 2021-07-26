Джерело - Чемпіон.
На Олімпіаді в Токіо золото в індивідуальному фехтуванні на шаблі розігрували дві представниці ОКР Софія Позднякова та Софія Велика.
Позднякова виграла з рахунком 15:11 і знову залишила Велику зі сріблом Олімпійських ігор.
Варто відзначити, що фінал між Поздняковою та Великою судив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.
Позднякова в 1/8 фіналу могла зіткнутися із зірковою українкою Ольгою Харлан, але лідер посіву в першому поєдинку програла китаянці Ян Хен'юй, яка в бою з майбутньою олімпійською чемпіонкою змогла завдати всього 8 точних уколів.
З бронзою Олімпійські ігри в Токіо завершила француженка Манон Брюне.
Нагадаємо, Харлан сенсаційно програла в першому поєдинку Олімпійських ігор.