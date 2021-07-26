Фінал судив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт

Джерело - Чемпіон.

На Олімпіаді в Токіо золото в індивідуальному фехтуванні на шаблі розігрували дві представниці ОКР Софія Позднякова та Софія Велика.

Позднякова виграла з рахунком 15:11 і знову залишила Велику зі сріблом Олімпійських ігор.

Варто відзначити, що фінал між Поздняковою та Великою судив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

Позднякова в 1/8 фіналу могла зіткнутися із зірковою українкою Ольгою Харлан, але лідер посіву в першому поєдинку програла китаянці Ян Хен'юй, яка в бою з майбутньою олімпійською чемпіонкою змогла завдати всього 8 точних уколів.

З бронзою Олімпійські ігри в Токіо завершила француженка Манон Брюне.

Нагадаємо, Харлан сенсаційно програла в першому поєдинку Олімпійських ігор.