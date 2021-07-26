 Позднякова стала олімпійською чемпіонкою з фехтування | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
Світоліна перемогла Томлянович у другому колі Олімпіади
Сьогодні 11:19 2153 1
Медальний залік Олімпійських ігор
Сьогодні 16:00 19242
Токіо-2020. Розклад і результати Олімпійських ігор на 26 липня
Сьогодні 15:59 2932
Збірна України посіла сьоме місце у командних змаганнях на Олімпійських іграх
Сьогодні 15:53 5888 1
Конотоп стала п'ятою на Олімпійських іграх
Сьогодні 15:39 670
Рейтинг WTA: Костюк і Калініна оновили особисті рекорди
Сьогодні 10:26 123853
Середа та Сербін посіли шосте місце на Олімпійських іграх
Сьогодні 10:09 841
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 26 липня
Сьогодні 10:00 9050
Сестри Кіченок пробилися до 1/4 фіналу Олімпіади
Сьогодні 09:57 1297
Харлан оголосила про паузу у спортивній кар'єрі
Сьогодні 09:11 1597
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Телевізійний човен зірвав старт змагань на Олімпійських іграх
Телевізійний човен зірвав старт змагань на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:28 437
Мить тріумфу! Рейзлін отримав бронзову медаль Токіо-2020
Мить тріумфу! Рейзлін отримав бронзову медаль Токіо-2020 Андрій Твердохліб
Вчора 21:18 712
Драма дня: спортсменка святкувала золото Олімпіади, але воно виявилось марним
Драма дня: спортсменка святкувала золото Олімпіади, але воно виявилось марним Андрій Дунець
Вчора 14:30 86196
ВІДЕО. Юний Денис Берінчик влаштував бій надворі в рідному селі
ВІДЕО. Юний Денис Берінчик влаштував бій надворі в рідному селі Андрій Твердохліб
Вчора 13:42 11121 1
26-річна харків'янка Ганна Васюк тягає вантажівки та літаки
26-річна харків'янка Ганна Васюк тягає вантажівки та літаки Андрій Твердохліб
Вчора 04:05 1071
Росію звинуватили у несплаті за побутову техніку в Токіо
Росію звинуватили у несплаті за побутову техніку в Токіо Андрій Твердохліб
Вчора 03:13 1035
У чемпіонаті MLS було забито фантастичний гол
У чемпіонаті MLS було забито фантастичний гол Андрій Твердохліб
Вчора 02:29 2636
Зірковий український боксер одружився
Зірковий український боксер одружився Андрій Твердохліб
Вчора 02:22 1482
Дівчина дня. Неймовірна Дар'я Білодід принесла Україні першу медаль на Іграх у Токіо-2020
Дівчина дня. Неймовірна Дар'я Білодід принесла Україні першу медаль на Іграх у Токіо-2020 Андрій Твердохліб
Вчора 02:12 2063
Гангстер із Чикаго: Берінчик знову здивував яскравим виходом на бій
Гангстер із Чикаго: Берінчик знову здивував яскравим виходом на бій Андрій Твердохліб
24.07.2021 23:55 941
Прямі трансляції
Навколо спорту

Позднякова стала олімпійською чемпіонкою з фехтування

Сьогодні 15:32 680 0
Фінал судив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт
Позднякова стала олімпійською чемпіонкою з фехтування
#Позднякова

Джерело - Чемпіон.

На Олімпіаді в Токіо золото в індивідуальному фехтуванні на шаблі розігрували дві представниці ОКР Софія Позднякова та Софія Велика.

Позднякова виграла з рахунком 15:11 і знову залишила Велику зі сріблом Олімпійських ігор.

Варто відзначити, що фінал між Поздняковою та Великою судив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

Позднякова в 1/8 фіналу могла зіткнутися із зірковою українкою Ольгою Харлан, але лідер посіву в першому поєдинку програла китаянці Ян Хен'юй, яка в бою з майбутньою олімпійською чемпіонкою змогла завдати всього 8 точних уколів.

З бронзою Олімпійські ігри в Токіо завершила француженка Манон Брюне.

Нагадаємо, Харлан сенсаційно програла в першому поєдинку Олімпійських ігор.

Коментарі ()