Джерело - Чемпіон.
30-річна українська фехтувальниця на шаблі Ольга Харлан у поєдинку першого кола Олімпійських ігор програла китайці Ян Хен'ю.
Рахунок поєдинку - 12:15.
Харлан дуже непогано розпочала перший період і вела 6:2, але потім втратила свою перевагу.
Нагадаємо, Харлан мала перший номер посіву і вважалася однією з головних претендентів на золоту медаль.
Збірна України в командному турнірі шаблісток участі не братиме, бо не пройшла кваліфікацію. Таким чином, для Харлан це перша в кар'єрі Олімпіада, з якої вона повертається без медалі.
Нагадаємо, Рейзлін отримав бронзову медаль Токіо-2020.