 Харлан сенсаційно програла в першому поєдинку Олімпійських ігор | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
Харлан сенсаційно програла в першому поєдинку Олімпійських ігор
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Харлан сенсаційно програла в першому поєдинку Олімпійських ігор

Сьогодні 08:08 2046 0
Українська шаблістка припинила боротьбу за медалі
Харлан сенсаційно програла в першому поєдинку Олімпійських ігор
#Харлан

Джерело - Чемпіон.

30-річна українська фехтувальниця на шаблі Ольга Харлан у поєдинку першого кола Олімпійських ігор програла китайці Ян Хен'ю.

Рахунок поєдинку - 12:15.

Харлан дуже непогано розпочала перший період і вела 6:2, але потім втратила свою перевагу.

Нагадаємо, Харлан мала перший номер посіву і вважалася однією з головних претендентів на золоту медаль.

Збірна України в командному турнірі шаблісток участі не братиме, бо не пройшла кваліфікацію. Таким чином, для Харлан це перша в кар'єрі Олімпіада, з якої вона повертається без медалі.

Нагадаємо, Рейзлін отримав бронзову медаль Токіо-2020.

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