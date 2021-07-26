Українська шаблістка припинила боротьбу за медалі

Джерело - Чемпіон.

30-річна українська фехтувальниця на шаблі Ольга Харлан у поєдинку першого кола Олімпійських ігор програла китайці Ян Хен'ю.

Рахунок поєдинку - 12:15.

Харлан дуже непогано розпочала перший період і вела 6:2, але потім втратила свою перевагу.

Нагадаємо, Харлан мала перший номер посіву і вважалася однією з головних претендентів на золоту медаль.

Збірна України в командному турнірі шаблісток участі не братиме, бо не пройшла кваліфікацію. Таким чином, для Харлан це перша в кар'єрі Олімпіада, з якої вона повертається без медалі.

Нагадаємо, Рейзлін отримав бронзову медаль Токіо-2020.