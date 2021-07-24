Джерело - sport.ua.
Український дзюдоїст Артем Лесюк стартував на олімпійському турнірі у ваговій категорії до 60 кілограмів.
В 1/16 Лесюк іппоном переміг Хосе Рамоса, потім в 1/8 фіналу впорався з представником Узбекистану Шарафуддіном Лутфіллаєвим (2:1 вазарі). Однак у чвертьфіналі Лесюк поступився французу Луці Мхеідзе (0:10 іппон).
Таким чином, Артем потрапив до втішного турніру і зустрінеться з нідерландцем Торніке Чакадоеа, переможець вийде до бронзового фіналу.
Друга сесія змагань стартує о 11:00 за Києвом.