 Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 24 липня | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 24 липня

Сьогодні 04:43 240 0
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 24 липня
#Олімпійські ігри-2020

Джерело - Чемпіон.

24 липня, на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх на старт вийдуть 18 представників України.

Фехтування: 03:00 - жінки, шпага (особисті змагання): Олена Кривицька. Поєдинок за бронзу о 13.50. Фінал о 14.45

Спортивна гімнастика: 04:00 - 16:00 - чоловіки (кваліфікація): Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Євген Юденков, Петро Пахнюк.

Велоспорт: 5:00 - 12:15 - чоловіки, групова гонка: Анатолій Будяк

Дзюдо: 05:00 - Дар`я Білодід (до 48 кг), Артем Лесюк (до 60 кг). Фінальний блок об 11.00

Бокс: 06:51 - 1/16 фіналу: Микола Буценко (до 57 кг)

Академічне веслування: 05:00  - двійка парна, легка вага (попередні заїзди): Ігор Хмара і Станіслав Ковальов

Кульова стрільба: 07:00 - чоловіки, пневматичний пістолет 10 м: Олег Омельчук, Павло Коростильов. Фінал о 9.30 

Кінний спорт: 11:00 - 16:15 - виїздка (особисті змагання): Інна Логутенкова

Настільний теніс: 13:30 - чоловіки,  одиночний разряд (раунд1 ): Коу Лей

15:45 - жінки, одиночний разряд (раунд 1): Ганна Гапонова

Теніс: 05:00 - жінки, одиночний разряд (раунд 1): Даяна Ястремська (корт 6, матч 1)

жінки, парний разряд (раунд 1): Даяна Ястремська/ Еліна Світоліна (корт 6, матч 3)

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