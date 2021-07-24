Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 24 липня

Джерело - Чемпіон.
24 липня, на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх на старт вийдуть 18 представників України.
Фехтування: 03:00 - жінки, шпага (особисті змагання): Олена Кривицька. Поєдинок за бронзу о 13.50. Фінал о 14.45
Спортивна гімнастика: 04:00 - 16:00 - чоловіки (кваліфікація): Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Євген Юденков, Петро Пахнюк.
Велоспорт: 5:00 - 12:15 - чоловіки, групова гонка: Анатолій Будяк
Дзюдо: 05:00 - Дар`я Білодід (до 48 кг), Артем Лесюк (до 60 кг). Фінальний блок об 11.00
Бокс: 06:51 - 1/16 фіналу: Микола Буценко (до 57 кг)
Академічне веслування: 05:00 - двійка парна, легка вага (попередні заїзди): Ігор Хмара і Станіслав Ковальов
Кульова стрільба: 07:00 - чоловіки, пневматичний пістолет 10 м: Олег Омельчук, Павло Коростильов. Фінал о 9.30
Кінний спорт: 11:00 - 16:15 - виїздка (особисті змагання): Інна Логутенкова
Настільний теніс: 13:30 - чоловіки, одиночний разряд (раунд1 ): Коу Лей
15:45 - жінки, одиночний разряд (раунд 1): Ганна Гапонова
Теніс: 05:00 - жінки, одиночний разряд (раунд 1): Даяна Ястремська (корт 6, матч 1)
жінки, парний разряд (раунд 1): Даяна Ястремська/ Еліна Світоліна (корт 6, матч 3)