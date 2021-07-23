 Токіо-2020. Розклад Олімпійських ігор на 24 липня | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор: Фінали та медалі
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Токіо-2020. Розклад Олімпійських ігор на 24 липня
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Токіо-2020. Розклад Олімпійських ігор на 24 липня

Вчора 23:00 514 0
Токіо-2020. Розклад Олімпійських ігор на 24 липня
#Олімпійські ігри-2020

Джерело - Чемпіон.

24 липня відбудеться перший день Олімпійських ігор-2020, у якому розіграється відразу 11 комплектів медалей.

  Актуально: Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор: Фінали та медалі

Розклад 1-го дня Олімпіади-2020:

2:00 - 6:40. Академічне веслування. Чоловіки. Жінки. Попередні заїзди

2:30 - 10:30. Кульова стрільба. Чоловічий пістолет, 10 м (Омельчук, Коростильов). Жіноча гвинтівка, 10 м

3:00 - 16:00. Бадмінтон. Чоловіки. Жінки. Чоловіки пари. Жінки пари. Змішані команди

3:00 - 16:50. Пляжний волейбол. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

3:00. 11:50. Кінний спорт. Кваліфікація

3:00 - 15:30. Гандбол. Чоловіки. Відбірковий раунд

3:00 - 16:30. Настільний теніс. Чолвіки. Жінки. Змішані команди. Відбірковий етап

3:00 - 15:45. Волейбол. Чоловіки. Груповий етап.

3:30 - 16:45. Хокей. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

3:30 - 11:25. Стрільба з лука. Змішані команди.

4:00 - 13:20. Спортивна гімнастика. Чоловіки. Кваліфікація

4.00 - 16:40. Тхеквондо. Чоловіки - 58 кг. Жінки - 49 кг

4:00 - 14:00. Софтбол. Відбірковий етап

4:15 - 16:50. Баскетбол 3х3. Жінки, чоловіки. Груповий етап

5:00. Теніс. Чоловіки. Жінки. Парні змагання. Перший раунд

5:00 - 14:45. Бокс. Чоловіки. Жінки. Відбірковий етап

5:00 - 12:15. Велоспорт, шосе. Чоловіки

7:50 - 10:00. Важка атлетика. Жінки - 49 кг

8:00 - 13:50 Водне поло. Жінки. Груповий етап

10:30 - 16:15. Футбол. Жінки. Груповий етап

11:00 - 13:50. Дзюдо. Чоловіки - 60 кг. Жінки - 48 кг (Лесюк, Білодід)

12:00 - 16:25. Фехтування. Чоловіча шабля, інд. Жіноча шпага, інд (Кривицька)

13:00 - 14:54. Плавання. Чоловіки. Жінки. Попередні запливи

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