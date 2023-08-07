Головне
Дніпро-1 може зіграти із Зорею у кваліфікації Ліги Європи
Сьогодні 15:25 267
Збірна Австралії переграла Данію в 1/8 фіналу жіночого ЧС-2023
Сьогодні 15:37 100
Збірна Англії здолала Нігерію та вийшла до 1/4 фіналу жіночого ЧС-2023
Сьогодні 13:27 204
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Сьогодні 12:49 65526
Циганков забив супергол у ворота топклубу Серії А: відео фантастичного удару українця
Сьогодні 11:18 4744
Реал за однієї умови готовий зробити пропозицію по Мбаппе
Сьогодні 09:37 710
УПЛ назвала найкращого гравця та тренера 2 туру
Сьогодні 08:25 561
Бенфіка завершує трансфер Трубіна
Сьогодні 08:08 1159
Середа став срібним призером суперфіналу Кубка світу
Вчора 21:12 720
Усик - Дюбуа: усе про бій
Вчора 21:00 10346 4
Прямі трансляції

Калініна - Стівенс: онлайн-трансляція LIVE матчу 1-го кола Montreal WTA 1000

Гра відбудеться у понеділок, 7 серпня
Сьогодні 15:55 70 0
Калініна - Стівенс: онлайн-трансляція LIVE матчу 1-го кола Montreal WTA 1000
#Ангеліна Калініна, #Монреаль, #Слоан Стівенс

Джерело - Чемпіон.

Українка Ангеліна Калініна (28) зіграє проти американки Слоун Стівенс (40) у першому колі турніру Omnium Banque Nationale présenté par Rogers серії WTA 1000 у Монреалі, Канада.

Гра відбудеться у понеділок, 7 серпня. Початок поєдинку - не раніше 23:30 за київським часом.

В Україні турнір показує телеканал Setanta Sports+, але достеменно невідомо, чи транслюватиме він цей конкретний матч.

Плеєр із трансляцією

Ці тенісистки зустрінуться втретє. Наразі в очних зустрічах - паритет, але останній матч, на ґрунтовому корті Мадрида-2023, виграла українка з рахунком 7:5, 6:4.

Переможець пари вийде на переможця пари Вікторія Азаренка (19) - Магда Лінетт (25).

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 65526
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів 5412
Циганков забив супергол у ворота топклубу Серії А: відео фантастичного удару українця Циганков забив супергол у ворота топклубу Серії А: відео фантастичного удару українця 4744
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 27477
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів 11108
Усик - Дюбуа: усе про бій Усик - Дюбуа: усе про бій 10346 4
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 319394 7
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 51959 2
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 78499
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 31934 3
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 152923 7
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3116