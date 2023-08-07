Калініна - Стівенс: онлайн-трансляція LIVE матчу 1-го кола Montreal WTA 1000

Гра відбудеться у понеділок, 7 серпня

Джерело - Чемпіон.

Українка Ангеліна Калініна (28) зіграє проти американки Слоун Стівенс (40) у першому колі турніру Omnium Banque Nationale présenté par Rogers серії WTA 1000 у Монреалі, Канада.

Гра відбудеться у понеділок, 7 серпня. Початок поєдинку - не раніше 23:30 за київським часом.

В Україні турнір показує телеканал Setanta Sports+, але достеменно невідомо, чи транслюватиме він цей конкретний матч.

Плеєр із трансляцією

Ці тенісистки зустрінуться втретє. Наразі в очних зустрічах - паритет, але останній матч, на ґрунтовому корті Мадрида-2023, виграла українка з рахунком 7:5, 6:4.

Переможець пари вийде на переможця пари Вікторія Азаренка (19) - Магда Лінетт (25).