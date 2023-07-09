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Цуренко - Пегула: онлайн-трансляція LIVE матчу 4-го кола Вімблдона

Гра відбудеться в неділю, 9 липня
Сьогодні 11:05 552 0
Цуренко - Пегула: онлайн-трансляція LIVE матчу 4-го кола Вімблдона
#Вімблдон, #Пегула, #Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українка Леся Цуренко (60) зіграє проти американки Джессіки Пегули (4) в 1/8 фіналу Вімблдона-2023. 

Матч відбудеться в неділю, 9 липня. Початок - орієнтовно о 15:00 за київським часом на Корті №1 першим запуском.

Гру покаже один із телеканалів Setanta Sports та ОТТ-платформа Setantasports.com. 

Плеєр із трансляцією

Суперниці вперше зійдуться на трав'яному покритті. Загалом Цуренко та Пегула провели між собою лише один поєдинок - в Індіан-Веллсі-2019 перемогу святкувала американка у трьох сетах (6:3, 5:7, 6:4).

У першому раунді Вімблдона Леся здолала американку Клер Лю з рахунком 6:3, 3:6, 6:4, у другому пройшла чешку Катержину Сінякову (6:4, 6:1), у третьому перемогла румунку Ану Богдан (4:6, 6:3, 7:6(18)). 

Останній матч Цуренко вийшов знаковим - із найдовшим тайбрейком в історії жіночого одиночного розряду турнірів Grand Slam та другим найдовшим матчем в історії жіночого Вімблдона.

Відео дня: переможний розіграш Цуренко на Вімблдоні у трилері з 11 матчболами

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