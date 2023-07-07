Цуренко вперше в кар’єрі вийшла в 1/8 фіналу Вімблдона

Леся Цуренко зіграє в 1/8 фіналу Вімблдона

Джерело - Чемпіон.

Леся Цуренко (60) обіграла Аню Богдан (57) з Румунії у межах третього кола Вімблдона.

Про це повідомляє Opta.

Леся вперше в кар’єрі вийшла до 1/8 фіналу Вімблдону. У наступному колі вона зіграє проти переможниці матчу Джессіка Пегула - Елізабетта Коччаретто.

Цуренко 11-й раз виступає на Вімблдоні. У 2017 та 2022 роках їй вдавалося дійти до третього кола.

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Відзначимо, що Леся також стала третьою українкою, яка подолала третій раунд Вімблдону - до цього далі проходила Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.