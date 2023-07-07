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Цуренко вперше в кар’єрі вийшла в 1/8 фіналу Вімблдона

Леся Цуренко зіграє в 1/8 фіналу Вімблдона
Сьогодні 20:17 272 0
Цуренко вперше в кар’єрі вийшла в 1/8 фіналу Вімблдона
#Богдан, #Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Леся Цуренко (60) обіграла Аню Богдан (57) з Румунії у межах третього кола Вімблдона.

Про це повідомляє Opta.

Леся вперше в кар’єрі вийшла до 1/8 фіналу Вімблдону. У наступному колі вона зіграє проти переможниці матчу Джессіка Пегула - Елізабетта Коччаретто.

Цуренко 11-й раз виступає на Вімблдоні. У 2017 та 2022 роках їй вдавалося дійти до третього кола.

Актуально: Відео дня: переможний розіграш Цуренко на Вімблдоні в трилері з 11-ма матболами

Відзначимо, що Леся також стала третьою українкою, яка подолала третій раунд Вімблдону - до цього далі проходила Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.

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