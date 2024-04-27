Джерело - Чемпіон.

Українець Ілля Ковтун завоював золоту медаль на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики.

У фіналі вправ на паралельних брусах 20-річний уродженець Черкас показав найкращий результат за 8 років у цьому виді – отримав оцінку 15.633.

Ілля захистив звання чемпіона Європи зі спортивної гімнастики. Це його шоста медаль у кар'єрі у вправах на чемпіонатах Європи.

У фіналі вправ на паралельних брусах виступав ще один українець - Назар Чепурний за підсумками став шостим (13,866).

Зазначимо, що нагорода Ковтуна стала третьою для України на цих змаганнях. Раніше Чепурний здобув бронзову медаль в опорному стрибку, а Олег Верняєв став срібним призером в багатоборстві.