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Ковтун виграв чемпіонат Європи

Сьогодні 19:09 165 0
Ковтун виграв чемпіонат Європи
#Ілля Ковтун

Джерело - Чемпіон.

Українець Ілля Ковтун завоював золоту медаль на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики.

У фіналі вправ на паралельних брусах 20-річний уродженець Черкас показав найкращий результат за 8 років у цьому виді – отримав оцінку 15.633.

Ілля захистив звання чемпіона Європи зі спортивної гімнастики. Це його шоста медаль у кар'єрі у вправах на чемпіонатах Європи.

У фіналі вправ на паралельних брусах виступав ще один українець - Назар Чепурний за підсумками став шостим (13,866).

Зазначимо, що нагорода Ковтуна стала третьою для України на цих змаганнях. Раніше Чепурний здобув бронзову медаль в опорному стрибку, а Олег Верняєв став срібним призером в багатоборстві.

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