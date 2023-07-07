Цуренко та Богдан зіграли найдовший тай-брейк в історії Вімблдона

Джерело - Чемпіон.

Матч другого кола Вімблдона-2023 між українкою Лесею Цуренко та румункою Аною Богдан (4:6, 6:3, 7:6 (18)) відзначився історичним досягненням - тенісистки зіграли найдовший тай-брейк (20:18) в історії турніру, який тривав 37! хвилин.

Суперниці не використали по 5 матч-пойнтів, і лише з 6-ї спроби українка завершила поєдинок.

Загалом третій сет тенісистки грали 109 хвилин.

Kadın tenisinde sık rastlanılmayan bir durum..



Tsurenko - Bogdan maçı tam 3 saat 40 dk sürdü ve tam 38 puanlık süper tie-break oynandı 😱🎾#Wimbledon #WTA #tenispic.twitter.com/bb2sh2Peav — Betmanpro #tenis (@betmanpro0) July 7, 2023

Цуренко та Богдан зіграли другий найдовший матч в історії жіночого Вімблдона – 3 години 40 хвилин. Найдовший поєдинок (3 години 45 хвилин) на лондонських кортах був зіграний у 1985-му між Чанді Рубін та Патрісією Гай-Буле.

Цуренко - третя українка, яка зіграє в третьому колі Вімблдона. За вихід у четверте коло Цуренко позмагається з четвертою ракеткою світу Джессікою Пегулою зі США.

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