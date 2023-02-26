Амосов - Сторлі - LIVE-трансляція - бій за звання чемпіона світу Bellator

Джерело - Чемпіон.
Чинний чемпіон світу в напівсередній вазі Ярослав Амосов (26-0) захищатиме титул проти американця Логана Сторлі (14-1) в межах головного бою основного карду Bellator 291.
Бій відбудеться в суботу, 25 лютого, у Дубліні. Орієнтовний початок о 01:00 за київським часом.
Пряма трансляція поєдинку безплатно на медіасервісі Мегого на каналі "MEGOGO Гонг" та в розділі "Спорт". Тако медіасервіс покаже усі бої основного карду.
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Відзначимо, що Амосов та Стролі показали однакову вагу напередодні бою.
21 грудня 2022 року українець відібрав чемпіонський пояс в бою проти Дугласа Ліми. Перший захист титулу було заплановано на травень 2022-го в бою протистоянні з Майклом Пейджем, проте представник України відмовився від поєдинку через те, що захищав своє рідне місто Ірпінь в лавах місцевої територіальної оборони й допомагав деокуповувати Київську область від російських військових.
У грудні 2020-го року Амосов перемагав уже Сторлі роздільним рішенням суддів.