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Амосов та Стролі показали однакову вагу напередодні бою

Сьогодні 16:42 107 0
Бій відбудеться 25 лютого
Амосов та Стролі показали однакову вагу напередодні бою

Джерело - Чемпіон.

У Дубліні, Ірландія, відбулася процедура зважування учасників турніру Bellator 291, який відбудеться 25 лютого.

У головній події вечору відбудеться реванш між чинним чемпіоном напівсереднього дивізіону українцем Ярославом Амосовим (26-0) та володарем тимчасового титулу американцем Логаном Сторлі (14-1).

  Амосов - Сторлі: де дивитися бій за звання чемпіона світу Bellator

Обидва бійця показали однакову вагу - 76,8 кг.

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