Амосов та Стролі показали однакову вагу напередодні бою

Бій відбудеться 25 лютого

Джерело - Чемпіон.

У Дубліні, Ірландія, відбулася процедура зважування учасників турніру Bellator 291, який відбудеться 25 лютого.

У головній події вечору відбудеться реванш між чинним чемпіоном напівсереднього дивізіону українцем Ярославом Амосовим (26-0) та володарем тимчасового титулу американцем Логаном Сторлі (14-1).

Амосов - Сторлі: де дивитися бій за звання чемпіона світу Bellator

Обидва бійця показали однакову вагу - 76,8 кг.