Амосов та Стролі показали однакову вагу напередодні бою

У Дубліні, Ірландія, відбулася процедура зважування учасників турніру Bellator 291, який відбудеться 25 лютого.

У головній події вечору відбудеться реванш між чинним чемпіоном напівсереднього дивізіону українцем Ярославом Амосовим (26-0) та володарем тимчасового титулу американцем Логаном Сторлі (14-1).

Амосов - Сторлі: де дивитися бій за звання чемпіона світу Bellator

Обидва бійця показали однакову вагу - 76,8 кг.

Yaroslav Amosov representing Ukraine as he weighs in for defence of his welterweight title at #Bellator291



He & Logan Storley weigh in at 169.4lbs #bbcmma @BBCSport pic.twitter.com/nhkbtlCYFm