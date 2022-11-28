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Португалія - Уругвай - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Сьогодні 21:14 715 0
Португалія - Уругвай - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
#Португалія, #Уругвай, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Португалії зіграє проти збірної Уругваю у матчі 2-го туру чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи Н у понеділок, 28 листопада. Початок о 21:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. 

Група H

М Команда І В Н П Г О
1  Португалія 1 1 0 0 3-2 3
2  Південна Корея 1 0 1 0 0-0 1
3  Уругвай 1 0 1 0 0-0 1
4  Гана 1 0 0 1 2-3 0

1-й тур

  • 24 листопада | 15:00 | Уругвай - Південна Корея - 0:0
  • 24 листопада | 18:00 | Португалія - Гана - 3:2

2-й тур

  • 28 листопада | 15:00 | Південна Корея - Гана
  • 28 листопада | 21:00 | Португалія - Уругвай

3-й тур

  • 2 грудня | 17:00 | Південна Корея - Португалія
  • 2 грудня | 17:00 | Гана - Уругвай
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