Португалія - Уругвай - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Португалії зіграє проти збірної Уругваю у матчі 2-го туру чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи Н у понеділок, 28 листопада. Початок о 21:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті.

Група H

М Команда І В Н П Г О 1 Португалія 1 1 0 0 3-2 3 2 Південна Корея 1 0 1 0 0-0 1 3 Уругвай 1 0 1 0 0-0 1 4 Гана 1 0 0 1 2-3 0

1-й тур

24 листопада | 15:00 | Уругвай - Південна Корея - 0:0

24 листопада | 18:00 | Португалія - Гана - 3:2

2-й тур

28 листопада | 15:00 | Південна Корея - Гана

28 листопада | 21:00 | Португалія - Уругвай

3-й тур