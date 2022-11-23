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Марокко - Хорватія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Сьогодні 00:18 617 0
Марокко - Хорватія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
#Марокко, #Хорватія, #Чемпіонат світу 2022, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Марокко зіграє з Хорватією у матчі першого туру Чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи F у середу, 23 листопада, на стадіоні Ель-Байт у Ель-Хаурі. Початок о 12:00 за київським часом.

Особливий Мундіаль: усе найголовніше напередодні старту ЧС-2022

Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. 

Група F

М Команда І В Н П Г О
1  Бельгія 0 0 0 0 0-0 0
2  Канада 0 0 0 0 0-0 0
3  Марокко 0 0 0 0 0-0 0
4  Хорватія 0 0 0 0 0-0 0

1-й тур

  • 23 листопада | 12:00 | Марокко - Хорватія
  • 23 листопада | 21:00 | Бельгія - Канада

2-й тур

  • 27 листопада | 15:00 | Бельгія - Марокко
  • 27 листопада | 18:00 | Хорватія - Канада

3-й тур

  • 1 грудня | 17:00 | Хорватія - Бельгія
  • 1 грудня | 17:00 | Канада - Марокко

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