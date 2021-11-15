 Пресконференція Олександра Петракова: онлайн-трансляція. LIVE | Футбол | Champion.com.ua
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Пресконференція Олександра Петракова: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 18:19 301 0
О 18:30 розпочнеться пресконференція фахівця
Пресконференція Олександра Петракова: онлайн-трансляція. LIVE
#Петраков, #Боснія, #Україна

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 листопада, о 18.30 на YouTube-каналі УАФ розпочнеться пряма трансляція пресконференції за участі в. о. головного тренера національної збірної України Олександра Петракова, присвяченої завтрашньому матчу відбору ЧС-2022 з Боснією і Герцеговиною.

Відзначимо, що о 19:00 відбудеться тренування збірної України (перші 15 хвилин заняття будуть відкритими для ЗМІ).

Як раніше  повідомив президент УАФ Андрій Павелко, 200 українських уболівальників зможуть відвідати матч відбору до чемпіонату світу-2022 Боснія та Герцеговина - Україна.

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