Євро-2020. Франція - Швейцарія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна Франції зіграє проти збірної Швейцарії в 1/8 фіналу Євро-2020. Матч відбудеться в понеділок, 28 червня, о 22:00 за київським часом, на Національному стадіоні в Бухаресті.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалах Футбол 1/2 та Україна. Також онлайн матч Франція - Швейцарія дивіться на нашому сайті.

Збірна Франції без проблем виграла групу E, залишивши позаду інших фаворитів Німеччину та Португалію. Швейцарія з чотирьма очками посіла третю сходинку в групі A.

Переможець пари Франція Швейцарія в чвертьфіналі зіграє проти переможця гри Хорватія - Іспанія.