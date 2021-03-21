 Беринчик - Санчес смотреть онлайн бой WBO International 21.03.2021 - Megogo | Бокс | Champion.com.ua
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Берінчик - Санчес: онлайн-трансляція бою за титул WBO International. LIVE

Сьогодні 00:14 1046 0
Берінчик - Санчес: онлайн-трансляція бою за титул WBO International. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Український легковаговик Денис Берінчик (14-0-0, 8 КО) вийде в ринг проти чилійця Хосе Санчеса (18-1-0, 7 КО) в головному поєдинку вечора боксу від компанії братів Кличків K2 Promotions Ukraine.

Бій за титул WBO International відбудеться в неділю, 21 березня, в Броварах у ТРЦ Термінал. Орієнтовний початок о 21:00 за київським часом. За попередньою інформацією на поєдинку очікувався аншлаг, але через посилення карантинних обмежень бій пройде без глядачів.

Пряма трансляція бою буде доступна в медіасервісі Мегого. Також онлайн бій Берінчик - Санчес наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний за 2 години до початку. Також наш сайт проведе текстову трансляцію титульного поєдинку.

Нагадаємо, в останньому бої Берінчик технічним нокаутом переміг румуна Сіміона та став третім у рейтингу WBO. 36-річний суперник українця є чинним чемпіоном WBO Latino.

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