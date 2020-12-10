Позиція Ломаченка не змінилася, а от Берінчик на одну позицію піднявся

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBO International в легкій вазі Денис Берінчик (14-0, 8 КО) піднявся на третє місце в оновленому рейтингу Всесвітньої боксерської організації.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Вище Берінчика в рейтингу знаходяться тільки австралієць Джордж Камбосос і колишній чемпіон світу Василь Ломаченко, який у жовтні програв три титули в бою з Теофімо Лопесом.

Очікується, що 2021 рік для Берінчика почнеться боєм з Еммануелем Тагое, а переможець стане офіційним претендентом на зустріч з Лопесом.

Денис Берінчик в останньому бою в жовтні в головному поєдинку вечора боксу в Лісниках (Київська область) достроково пройшов досвідченого румуна Віорела Сіміона (22-4, 9 КО).