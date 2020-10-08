Берінчик дострокового переміг Сіміона у поєдинку за титул Інтернаціонального чемпіона WBO

Денис Берінчик захистив титул Інтернаціонального чемпіона WBO

Джерело - Чемпіон.

Український боксер легкої ваги Денис Берінчик (13-0-0, 7КО) переміг румуна Віорела Сіміона (22-3-0, 9КО) у бої за титул Інтернаціонального чемпіона WBO технічним нокаутом у 8 раунді.

Український боксер заволодів ініціативою із першого раунду. Після серії нокдаунів у 6 та 7 раундах його суперник відмовився продовжувати бій.

В результаті - технічна перемога Берінчика, яка вже стала 14-ю поспіль для українця.

Раніше, Бурсак та Чеботар здобули перемоги на вечері боксу від K2 Promotions.